Mafia, Bonafede: "Falso che il governo stia scarcerando i boss"

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede interviene sui permessi per il rischio contagio ai boss mafiosi in carcere e chiarisce: "Il messaggio per cui il governo starebbe scarcerando i mafiosi non è semplicemente fuorviante, è totalmente e inequivocabilmente falso". Intervenendo al question time alla Camera, ha poi definito "irresponsabile" la violenta polemica sulla questione, che "strumentalizza fatti gravi per attaccare il governo". Segui in tempo reale gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui