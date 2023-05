Allarme M5s sulle schede nulle: a rischio 13 collegi e 30 parlamentari tra cui Eugenia Roccella, Umberto Bossi

Il M5s punta i riflettori sulle ultime elezioni politiche: dopo oltre 8 mesi dal voto c'è la possibilità di un ribaltamento del risultato in almeno 13 collegi che hanno avuto un esito sul filo.

I pentastellati lanciano l'allarme sulle possibili conseguenze di un ok in giunta delle elezioni della Camera all'emendamento della maggioranza che chiede che vengano considerate valide, ai fini di eventuali ricorsi, anche le schede annullate perché l'elettore ha messo la croce su più liste della stessa coalizione. Il braccio di ferro sulla questione va avanti da tempo e martedì si terrà il voto. Intanto spunta uno studio commissionato da Movimento 5 Stelle sugli effetti di una scelta in questo senso dell'organismo parlamentare. In base allo studio i nomi dei parlamentari col seggio a rischio sono oltre trenta e in alcuni casi anche big come la ministra Eugenia Roccella o l'ex ministro Roberto Speranza o ancora il Senatur Umberto Bossi.