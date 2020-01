M5s, il collegio dei probiviri dispone l'espulsione del senatore Gianluigi Paragone

Il collegio dei pobiviri, composto da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone, ha disposto l'espulsione dal Movimento 5 Stelle di Gianluigi Paragone. La decisione è già stata comunicata al senatore. Tra le altre cose, l'espulsione viene motivata anche con il voto espresso in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di Bilancio.

Il voto contro le direttive Nel Codice etico M5s, tra gli obblighi per gli eletti del Movimento, c'è anche quello di votare sempre la fiducia al proprio governo. E proprio su questo punto il senatore Paragone è venuto meno, non votando la fiducia al governo sulla Manovra. Da qui la decisione del collegio dei pobiviri di espellerlo.

Le critiche ai vertici Da tempo Paragone non risparmiava critiche ai vertici e agli ormai ex colleghi del Movimento. "Se passa l’accordo tra M5S e Pd - aveva detto tempo fa in un'intervista - torno a fare il giornalista".