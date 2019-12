Gianluigi Paragone a Tgcom24: "Sul Mes nel Movimento hanno cambiato idea, io resto un ribelle antisistema"

Poi la stoccata: "Forse qualcuno nel movimento sta pensando che si deve essere europeisti. Secondo Conte non è il momento di rompere la famiglia europea, famiglia che io non riconosco". "Il programma elettorale del M5s - conclude Paragone - a me piace molto: è radicale e antisistema, continuerò a lottare, mi dovranno sopportare tanto. Il M5s ha senso se è forza antisistema, non deve aver paura di esserlo, non deve cambiare pelle, abbiamo vinto perché il Movimento è una forza ribelle".