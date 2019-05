M5s, Di Battista: "Se dopo le Europee ci sarà la crisi di governo, mi ricandido"

Nessuna sfida interna a Di Maio, precisa a chi gli chiede se si ricandiderebbe come capo politico dei 5 stelle. "No, questo no. C'è Luigi Di Maio che è capo politico". E Di Battista nega anche la possibilità di una sua corsa per la poltrona di sindaco di Roma. "No, non è plausibile. Non sono all'altezza di essere il sindaco di Roma. Virginia Raggi è all'altezza sempre di più".



Ospite di "Accordi e Disaccordi", Di Battista parla anche del caso Siri. "A me non frega niente della conclusione di questa indagine, non è questo il punto per me e onestamente l'ha colto perfettamente il presidente Conte. Il punto non è questa inchiesta", sottolinea. "Io auguro a tutti i cittadini di uscire puliti dalle inchieste, non so se possa essere l'unica prova contro Siri un'intercettazione tra due terzi che si dicono della mazzetta di turno perché magari non può essere una prova sufficiente. Il punto - prosegue - è che il sottosegretario Siri ha utilizzato il proprio potere per piazzare degli emendamenti che erano delle marchette nei confronti di Arata, cioè, ha utilizzato il suo incarico pubblico per un interesse personale".