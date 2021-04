M5s, Conte incontra anche i deputati: "Partito o movimento non ci interessa, serve una struttura light"

Il neo-Movimento deve "aprirsi sui territori", questo è "fondamentale", serve una struttura light ma comunque se "siamo un partito o siamo un Movimento non ci interessa", l'importante è "organizzarci in modo funzionale ai nostri obiettivi". E' il messaggio di Giuseppe Conte ai deputati Cinquestelle. Come accaduto sabato con i senatori, oggi l'ex premier ha ascoltando in videoconferenza le proposte e i suggerimenti dei deputati per il nuovo corso del M5s.