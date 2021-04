M5s, Conte incontra i senatori: "La mia investitura passerà dal voto online"

"La mia investitura dovrà passare da un voto sulla piattaforma. Il principio di democrazia interna è fondamentale e lo dobbiamo salvaguardare in tutti i modi". Lo ha annunciato Giuseppe Conte , durante l'incontro coi senatori M5s incentrato sulla rifondazione del Movimento. "Questi confronti servono anche perché io stesso ho colto i rischi di un'operazione verticistica. Questo progetto non può nascere da un mio autoisolamento con investitura dall'alto".

"L'investitura di Beppe Grillo, le vostre numerose richieste di impegnarmi mi hanno fatto molto piacere", ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio. Non è ancora chiaro quale sarà la piattaforma invocata da Giuseppe Conte per la votazione, dopo che il M5s ha detto addio all'Associazione Rousseau che aveva accusato i pentastellati di non aver saldato i debiti accumulati.

"Vorrei conoscervi tutti singolarmente" - All'inizio delle tre ore di vertice, Conte ha esordito puntando sull'importanza del fattore umano nella costruzione del nuovo partito, che "deve nascere dal più ampio e franco confronto". "Vorrei conoscervi tutti singolarmente, uno per uno, ma a causa dell'emergenza Covid ci vediamo via Zoom", ha sottolineato.

I tre punti chiave del rinnovamento - L'ex premier ha poi elencato i tre punti fondamentali per il rinnovamento 5 Stelle: Carta dei valori e principi, temi e obiettivi, oltre a giustizia sociale, uguaglianza e centralità della persona. "Aspetto le vostre proposte per un Movimento più inclusivo", soprattutto a livello locale. "Se diventerò il capo politico, girerò molti territori", ha dichiarato ancora.

Crimi: "Bene l'incontro, ora dobbiamo ripartire" - Non è mancato l'apprezzamento da parte dell'attuale capo politico M5s, Vito Crimi. "Dobbiamo ripartire con la massima determinazione, adesso. C'è la volontà da parte di tutti di affrontare con entusiasmo un nuovo percorso per poter fare ancora di più, e meglio, per gli italiani". Nell'incontro con i senatori, Conte "ha posto al centro tre elementi cardine sui quali si è basato il percorso degli Stati Generali e che ora finalmente potranno essere portati a compimento attraverso la condivisione e la conseguente adozione di decisioni", ha affermato Crimi.