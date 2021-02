M5s, Conte accoglie l'invito: lavorerà al progetto rifondativo

Ansa

Giuseppe Conte ha raccolto l'invito a "elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo" con il M5s. E' quanto si legge in una nota ufficiale diramata dopo il vertice 5 Stelle, che parla di "una sfida cruciale, una ristrutturazione integrale per trasformare il Movimento in una forza politica sempre più aperta alla società civile, capace di diventare punto di riferimento nel quadro politico e di avere un ruolo determinante da qui al 2050".