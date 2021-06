M5s, Conte: "Abbiamo i dati degli iscritti, raggiunto l'accordo con Rousseau"

Giuseppe Conte annuncia l 'accordo del M5s con Rousseau con un messaggio su Facebook. "Il tempo dell'attesa e dei rinvii è finito - scrive -, il Movimento 5 Stelle entra, forte delle sue radici, in una nuova storia. Giugno segna l'inizio del nostro 'secondo tempo': siamo finalmente in possesso dei dati degli iscritti ed è stato raggiunto un accordo con l'associazione Rousseau".

"E' tempo di guardare avanti" - Conte spiega poi che "ci prendiamo solo qualche giorno per verificare i dati e predisporre tutte le attività preliminari alle operazioni di voto. Subito dopo presenteremo il nuovo Statuto e la Carta dei principi e dei valori: sarà aperta una fase per le osservazioni degli iscritti ed entro la fine di questo mese ci sarà la pronuncia con un voto online prima sullo Statuto e successivamente sul nuovo leader del M5s. E' tempo di guardare avanti, adesso. E' tempo di essere realisti ma anche di lavorare per 'realizzare l'impossibile': abbiamo un Paese e un futuro a cui dedicare le nostre più preziose energie".

Poco prima dell'annuncio di Conte, la piattaforma Rousseu era stata nel pomeriggio sospesa, con la comunicazione pubblicata sul sito rousseau.movimento5stelle.it, dove si spiegava che si trattava di "ragioni di carattere tecnico" in attesa di un nuovo avviso "non appena le funzionalità saranno ripristinate".