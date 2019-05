Luigi Di Maio rimproverato dalla fidanzata: "Non ci sei mai"

La relazione tra Luigi Di Maio e Virginia Saba sembra andare molto bene. A “Stasera Italia” il vicepremier racconta che la vita di coppia, malgrado la lontananza per gli impegni di entrambi, sembra andare a gonfie vele: “La critica politica della mia compagna? Che non ci sono mai. Siamo ancora in fase luna di miele, non conviviamo ma quando possiamo ci vediamo e stiamo insieme a casa. Quando può lei mi raggiunge: e sono molto contento di questo perché mi dà forza”.