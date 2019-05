Luigi Di Maio: "Radio Radicale non chiuderà, ma senza aiuti di Stato. Non possiamo dare due milioni di euro"

"Non voglio far chiudere Radio Radicale , una soluzione si può trovare ma noi non possiamo dare milioni di euro a un'unica radio". Lo ha garantito il vicepremier Luigi Di Maio assicurando che da lunedì si occuperà della questione. "Se vogliamo dar loro una mano, daremo loro una mano da lunedì", ha detto Di Maio. "Io voglio fare in modo - ha concluso - che si eviti una chiusura, senza sprecare risorse pubbliche ".

Quindi, ha concluso, "il ministro competente sono io, non voglio far chiudere né far perdere dipendenti, ma è finita l'era di dare soldi alle radio e ai giornali senza un minimo di meritocrazia". Insomma, ha concluso, "voglio fare in modo che si eviti la chiusura senza sprecare risorse pubbliche".



La polemica - Una delle battaglie da sempre fatte dal M5s è quella della sospensione dei finanziamenti pubblici ai giornali e alle radio. In questo contesto bisogna inquadrare lo stop alla proroga della convenzione, che è scaduta il 20 maggio 2019, della radio con il ministero dello Sviluppo economico.