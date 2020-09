"L'omosessualità è contro natura": è bufera su consigliere comunale di Potenza

Prima l'uscita, poi le scuse - Napoli si è scusato anche con un post su Facebook, dopo che da più parti (in primis Monica Cirinnà, senatrice e responsabile del Dipartimento Diritti del Partito democratico, e Gay Center) veniva chiesta l'espulsione dal suo partito.

"Nel corso del mio intervento - si legge - ho usato delle espressioni assolutamente infelici e mi dispiace molto per questo. Mi scuso per aver espresso male alcuni concetti e mi dispiace se le mie parole hanno offeso qualcuno".

"L'obiettivo del mio intervento - ha concluso - era ribadire la centralità del ruolo della famiglia naturale nella nostra società e il dovere delle istituzioni di difenderla".

I consiglieri di opposizione di centrosinistra, hanno evidenziato di aver "assistito ad un dibattito surreale, intriso di retaggi medioevali, che offende l'intelligenza e la sensibilità dei potentini (oltre che dell'intera comunità regionale)".

Il gruppo "La Basilicata possibile" ha subito abbandonato l'aula per protesta e, in un un post su Facebook, Francesco Giuzio ha scritto: "Ho creduto e sperato che i consiglieri di maggioranza avrebbero votato seguendo la loro coscienza. E ho sbagliato clamorosamente. Chiedo scusa, io per loro, ai cittadini di Potenza che si vergognano come me per questa macchia indelebile sulla nostra comunità".