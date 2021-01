Lombardia, votata in Regione una "mozione di censura" nei confronti di Speranza per la zona rossa: chiesto al governo il risarcimento danni

La Regione Lombardia ha approvato una mozione in cui " censura " l'operato del ministro della Salute, Roberto Speranza , e "chiede un risarcimento danni al governo a seguito dell'errata classificazione della Lombardia in zona rossa ". Per i capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale, che hanno presentato la mozione, "gli errori e le menzogne dell'esecutivo hanno danneggiato milioni di lombardi . Sull'istituzione della zona rossa - affermano - sia fatta chiarezza sulle responsabilità". Le opposizioni non erano in aula al momento del voto.

Il documento, firmato da tutti i capigruppo del centrodestra, è stato votato in chiusura di una giornata in cui la seduta del Consiglio è stato sospeso più volte per le proteste dell'opposizione, che ha finito per lasciare i lavori dell'Aula in protesta per la mancata diffusione della Regione di "dati disaggregati della pandemia in Lombardia e per la difficoltà di accesso agli atti".

"L'ordinanza del Ministero della Salute che ha confinato la nostra regione in zona rossa - hanno affermato oggi i capigruppo - ha causato danni enormi a milioni di lombardi sulla base di un clamoroso errore di valutazione. Il presidente Fontana ha contestato sin da subito tale classificazione e l`assessore Moratti chiese 48 ore di tempo per un confronto con i tecnici; tale richiesta è stata ignorata dal ministro Speranza. Solo dopo il ricorso al Tar da parte di Regione Lombardia l`esecutivo è tornato sui suoi passi, sconfessando la sua stessa ordinanza tramite un vergognoso scaricabarile, nel tentativo assurdo di attribuire alla Regione le responsabilità dei loro sbagli".

"Questo Governo - prosegue la nota diffusa oggi - con i suoi errori e le sue menzogne, ha messo in ginocchio milioni di cittadini lombardi. Oggi vogliamo censurare il ministro Speranza per i danni che ha causato alla popolazione, danni che il governo dovrà ripagare fino all'ultimo centesimo in tempi rapidi. Infine - conclude la nota - per fare emergere la verità su questa sgradevole vicenda, chiediamo un tavolo tecnico tra governo e Regioni per rendere oggettivi e trasparenti i criteri di valutazione con cui vengono definiti i gradi di rischio pandemico, e la conseguente collocazione delle regioni nelle diverse classi di rischio".