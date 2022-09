Lombardia, Fontana: "Se Moratti corre per altri non può restare mia vice"

Rete civica o centrodestra? -

L'attuale vice presidente di Regione Lombardia, infatti, aveva annunciato di "essere in campo con un rete civica" pur rimanendo in attesa di ulteriori decisioni del centrodestra. La Moratti aveva anche chiarito di non avere intenzione di accettare eventuali offerte dal parte del governo, ritenendo di "poter dare un maggior contributo nella mia Regione".

Chiarimento in Regione -

Per questo il governatore Fontana attende chiarimenti: "Credo che ci incontreremo finito questo tour, l'ho convocata e ci vedremo nel mio ufficio questa sera", ha detto presidente a margine del tour per illustrare le 'Aree Interne' del Verbano-Piambello, nel Varesott. "Se intende partecipare a un'altra avventura diversa dalla nostra, non potrà amministrare al nostro fianco, questo mi pare evidente", ha aggiunto in merito a un'eventuale candidatura della Moratti alle prossime regionali.

Dentro o fuori -

Fontana, infatti, ha ribadito che Letizia Moratti "dovrà chiarire" perché "non possiamo continuare ad andare avanti con questa strana situazione. Bisogna che si dia una svolta e che si capisca se vuole essere ancora parte di questa squadra o fare parte di un'altra squadra", ha concluso.

Buona destra Lombardia -

"Difendiamo Letizia Moratti dalle aggressioni che sta subendo dalla destra sovranista e siamo pronti a sostenerla in una sua eventuale candidatura come presidente della Lombardia alle prossime elezioni regionali". Sono parole di Vittorio Tozzini, coordinatore regionale di "Buona Destra Lombardia". "L'obiettivo di Buona Destra Lombardia - ha spiegato Tozzini - è quello di creare un polo liberale e popolare, di ispirazione repubblicana ed europea. Siamo sicuri che Letizia Moratti, con la sua esperienza, i suoi ideali e la sua autorevolezza, possa essere una valida figura politica con cui intraprendere questo importante cammino basato sulla responsabilità e sul dovere".