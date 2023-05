Lollobrigida: "Credo nell'immigrazione, ma in quella legale e regolare"

"Credo nell'immigrazione, ma che sia legale e regolare". Lo ha detto il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida intervenuto a "Quarta Repubblica" su Rete 4. "L'immigrazione è un fatto fisiologico - prosegue Lollobrigida - . Una nazione di emigranti come l'Italia, non può essere contrario all'immigrazione ma bisogna essere favorevoli a un tipo di immigrazione legale e regolare, che permetta l'integrazione".

Secondo Lollobrigida, il governo deve adoperarsi per contrastare "L'immigrazione clandestina e irregolare perché è sbagliato fare qualsiasi cosa di irregolare". E aggiunge: "Abbiamo delle leggi che il Parlamento ha voluto sulla base della rappresentanza che il popolo gli assegna e dobbiamo cercare di ottemperare a queste leggi - spiega -, non si può pensare che se ci sono delle leggi qualcuno possa violarle. Noi dobbiamo fermare l'immigrazione irregolare e sostenere e aiutare quella irregolare fatta di flussi organizzati. Noi dobbiamo cercare di aiutare l'Africa a svilupparsi dando quel valore aggiunto che può ricavare dalle produzioni e trasformazioni in terra africana. Noi oggi ci troviamo a sostenere un flusso così pesante proprio per la mancanza di sviluppo in quelle nazioni".