Liste d'attesa, la Conferenza delle Regioni boccia il decreto

"Non è condivisibile che gli esiti delle verifiche costituiscano elementi di valutazione del Ministero ai fini dell'applicazione di misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili regionali o aziendali, inclusa la revoca o il rinnovo dell'incarico, in quanto tale valutazione rientra nelle competenze regionali". E non finisce qui, perché senza fondi e braccia ("congrue risorse economico-finanziarie aggiuntive e adeguate risorse umane") le liste di attesa non si abbattono: diteci chiaramente, affermano le Regioni, quanto costerebbe e soprattutto dove prendiamo i soldi. Anche perché le risorse stanziate in Bilancio per il 2024 potrebbero già essere state usate dalle Regioni, "nel qual caso il Decreto sarebbe privo di qualunque finanziamento" e le Regioni denaro extra non possono certo metterne, perché "il Fondo Sanitario Nazionale è già largamente insufficiente". Peraltro abbattere le liste d'attesa non è solo una questione di numeri ma di "appropriatezza prescrittiva", e di "strategie" che intervengano "sulla domanda e l'offerta" coinvolgendo le Case della Comunità e i medici di base. In sintesi "non è pensabile che un solo provvedimento possa risolvere una criticità di rilievo nazionale in tempi brevi, e non a caso finora nessun Paese europeo aveva affrontato la problematica delle liste con un approccio esclusivamente inquisitorio e sanzionatorio".