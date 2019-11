Liliana Segre: "Incontrare Salvini? Io non odio, porta aperta"

Matteo Salvini "lo incontrerò, certo, perché non dovrei? Se lui mi vuole incontrare perché no?". Così Liliana Segre, rispondendo a distanza al leader della Lega che, tornando sulla polemica per l'astensione del centrodestra nel voto per l'istituzione di una commissione di inchiesta sull'antisemitismo, si era detto desideroso di incontrare la senatrice. "Se io non odio, perché non dovrei aprire la porta?", ha aggiunto la Segre.