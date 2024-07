Genova, centrosinistra in piazza per chiedere le dimissioni di Toti

Oltre 500 persone hanno partecipato alla manifestazione - organizzata da Pd, M5s, Europa Verde e Sinistra Italiana - per chiedere le dimissioni da presidente della Regione Liguria di Giovanni Toti. Sul palco si sono alternati Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. "Difendiamo il diritto al futuro di questa Regione che non merita di essere tenuta ai domiciliari come il presidente Toti", ha detto la segretaria dem. La manifestazione, durata circa mezz'ora, si è chiusa con la gente che ha chiesto "elezioni subito" e intonato "Volta la carta" di De André.