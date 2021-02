Liguori: "Mi fido del governo Draghi, Arcuri farà quello che gli chiede il premier"

"Io mi fido del governo Draghi, ho letto il suo discorso, mi sembra un governo che sta facendo bene". Il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, commenta così i primi passi del nuovo esecutivo a "Stasera Italia": "Non è vero che è un governo di tecnici - dice Liguori - è un governo che ha fatto tanta politica, come si può cogliere dall'illustrazione del programma e fornisce anche delle soluzioni. C'è un ritorno della politica vera ".

Liguori ha poi commentato la posizione del commissario Arcuri nei rapporti con il nuovo governo: "Io sono contrario alla sfiducia individuale di questo o quel ministro - spiega Liguori - stesso discorso vale sulla figura di un commissario attuativo come Arcuri: lui dovrà attuare quello che gli dice Draghi, se a Draghi non piacerà lo manderà via".