Crisi di governo, Liguori: "La politica degli incompetenti è fallita"

"Non perdiamo quest'occasione per dire agli italiani, uno su tre, che hanno votato per i Cinque Stelle: quella politica degli incompetenti di cui abbiamo riempito il Parlamento è fallita". Così il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, commenta a "Stasera Italia" le ultime fasi della crisi di governo, che hanno portato alla decisione di Mattarella di affidare a Mario Draghi l'incarico di formare un nuovo esecutivo.

"Il governo già agonizzava già, non è finito per Renzi - aggiunge Liguori - ma già da ottobre c'erano segnali di una sofferenza". E sul premier incaricato, il direttore di Tgcom24 dice: "Draghi ha salvato noi e l'Europa, è ben visto anche dagli Usa, Chi ha da eccepire su di lui ha bisogno di un trattamento sanitario obbligatorio".