Liceo del Made in Italy, il Consiglio di Stato chiede chiarimenti | Ministero dell'Istruzione: "Nessuno stop", Urso: "Andrà avanti"

Nel provvedimento firmato dall'estensore Sandro Menichelli, dal presidente Paolo Troiano e dalla segretaria Alessandra Colucci, i giudici di Palazzo Spada osservano in primo luogo che "il ministero non ha prodotto il preventivo parere della Conferenza unificata", la cui mancanza "assume un rilievo essenziale" in quanto "rende impossibile a questa Sezione (la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ndr) esprimere il proprio parere sulla base di una piena conoscenza del complesso degli elementi valutativi relativi al proposto intervento normativo". Alcune perplessità emergono in ordine al comma 1, i giudici suggeriscono di invertire le parole "approfondire e sviluppare" in quanto "le conoscenze e le abilità" costituiscono dapprima oggetto di un'attività di sviluppo e solo successivamente di approfondimento. Altre difficoltà, scrivono i giudici, attengono all'espressione "assicura il supporto al potenziamento e all'ampliamento dell'offerta formativa" in quanto non si comprende la misura in cui le parole "potenziamento" e "ampliamento" godano di significativi tratti differenziativi.