Licenziamenti, emendamento del governo per superare il rito Fornero

Superamento del rito Fornero per l'impugnazione dei licenziamenti: è quanto prevede uno degli emendamenti che il governo presenterà alla riforma della giustizia civile. Per evitare che lavoratore e azienda restino troppo a lungo in attesa, si stabilisce che la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro abbia carattere prioritario.