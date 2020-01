Libia, Di Maio: "Pronti a un tavolo con Turchia e Russia"

L'Italia è d'accordo ad aprire un tavolo tecnico con la Turchia e con la Russia "per trovare una soluzione alla crisi libica". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine del colloquio ad Istanbul con il collega turco Mevlut Cavusoglu. In Libia "Il nostro obiettivo è raggiungere la pace. Per riuscirci serve un cessate il fuoco e serve immediatamente una data per la conferenza di Berlino", ha aggiunto.