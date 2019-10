Renzi: "Dalla Leopolda nessun ultimatum al governo" | "Legislatura ha il dovere di eleggere il Capo dello Stato"

"Di fronte al diktat di Salvini dal Papeete potevamo assecondare il suo disegno perverso per mettere le mani sul Quirinale e accettare qualche spruzzatina di novità da qualcuno su liste elettorali", ha detto ancora Renzi, precisando che "il Paese sarebbe finito nelle mani dei sovranisti e saremmo usciti dall'euro. L'alternativa a questo era fare politica, mentre loro chiamano coerenza quel che noi chiamiamo masochismo. Sì, ho cambiato idea per salvare l'Italia da Salvini e dal salvinismo e lo rivendico".



"Legislatura ha il dovere di eleggere il Capo dello Stato" - Il leader di Italia Viva ha quindi affermato: "In questa legislatura scade il mandato del presidente della Repubblica e il presidente della Repubblica continua ad avere un ruolo che è fondamentale. Se rimane questa legislatura in vita il successore di Sergio Mattarella sarà espressione di forze che credono dell'Europa e non stanno in piazza con CasaPound. Non è nella disponibilità di nessuno, né del premier che non è in Parlamento, né di leader politici, che non sono in Parlamento, mettere in discussione il dovere che questa legislatura garantisca una maggioranza europeista e non sovranista per eleggere il presidente della Repubblica. Chi ci accusa di staccare la spina si guardi allo specchio".



"Il treno della legislatura arriva al 2023, chi vuole scendere può farlo" - Renzi ha quindi allontanato l'ipotesi che Italia Viva potesse staccare anzitempo la spina al governo: "Il punto fondamentale è che il treno della legislatura arriva al 2023, e chi vuole scendere prima può farlo, ma noi vogliamo garantire alternativa al bullismo istituzionale".



"Non faremo alleanza strutturale con l'M5s" - "Non faremo un'alleanza strutturale con il M5s, è un mondo diverso - ha però precisato -. Il Pd ha scelto un'altra strada. A giugno faremo un nuovo Big Bag dedicato agli amministratori locali e ne porteremo a centinaia ad aderire a Iv".



"Iv vuol fare con il Pd quello che Macron ha fatto con i socialisti" - A parte alcuni valori e idee comuni, "sul resto saremo competitor del Pd; noi vogliamo fare quel che ha fatto Macron e che certo non ha avuto il consenso dei socialisti francesi. Vogliamo assorbire larga parte di quel consenso, vogliamo arrivare come minimo sindacale in doppia cifra". Cosi' Matteo Renzi . "Vogliamo offrire uno spazio a chi non crede nella casa dei sovranisti e non sta in un disegno strutturale di alleanza tra Pd e M5s. Noi non la faremo quella alleanza perché il nostro mondo è diverso, non è casa nostra".



"Vogliamo introdurre patente fiscale a punti" - "Faremo un seminario, noi vogliamo introdurre la patente fiscale a punti - ha proposto l'ex premier -. Questo lavoro porterà i parlamentari di Italia Viva a presentare delle proposte su fisco digitale e innovazione".