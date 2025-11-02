"Troppe liberalizzazioni", la Lega vuole dare una sforbiciata a parrucchieri e barbieri

Il testo, firmato dal capogruppo Riccardo Molinari e altri deputati leghisti, prevede che il ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilisca il limite massimo delle abilitazioni conseguibili in ciascun Comune ogni anno e per i prossimi cinque anni, tenendo contro della densità degli esercizi commerciali attivi, della popolazione residente e del flusso turistico. Lo stesso ministero, secondo la proposta, deve definire i criteri di valutazione delle richieste considerando qualifiche professionali, esperienze documentate e grado di innovazione e specializzazione dei servizi proposti.