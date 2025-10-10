In Thailandia la scuola decide il taglio di capelli degli studenti: una regola abolita che resiste

La Corte Suprema ha affermato che le normative sul taglio dei capelli danneggiano la salute mentale dei bambini e possono provocare dei traumi difficili da superare anche in età adulta. Ancora numerosi casi di soprusi si verificano nelle scuole. A luglio 2025 nella provincia di Ratchaburi, a ovest di Bangkok, gli insegnanti hanno tagliato i capelli a 50 ragazze perché colpevoli di portare i capelli oltre il cartellino presente sulle uniformi. "Chi detiene il potere vuole trasformarci in cittadini facili da governare", ha affermato Laponpat Wangpaisit, che ha fondato un gruppo chiamato Bad Student, dove i bambini possono denunciare le violazioni subite dagli insegnanti. Un altro caso di questo tipo è capitato a una ragazza transgender che indossava una parrucca corta per nascondere i capelli lunghi. Durante un controllo gli insegnanti se ne sono accorti e uno di loro l'ha minacciata di bruciare la parrucca. Alcune scuole si sono aperte al cambiamento e hanno dato più libertà agli studenti, ma la maggior parte ha tenuto una mentalità arretrata e a risentirne è il futuro della Thailandia.