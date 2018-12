Lega: "Tasse al 7% per pensionati che dall'estero scelgono il Sud"

Tasse ridotte a un forfait del 7% per 5 anni per i pensionati residenti all'estero da almeno 5 anni che scelgano di venire, o tornare, in Italia, ma nelle Regioni del Sud: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia. Lo prevede un emendamento alla Manovra della Lega a prima firma Bagnai depositato in commissione Bilancio del Senato che replica il "modello Portogallo" invocato dal vicepremier Matteo Salvini in estate.