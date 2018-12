Manovra, Conte alla Ue: "Deficit da 2,4% a 2,04%, reddito e quota 100 restano"

"Abbiamo aggiunto qualcosa nel piano dismissioni" - "Le stime tecniche ci hanno consentito di recuperare risorse e abbiamo costruito la nuova proposta. Eravamo stati particolarmente prudenti perché volevamo garantire a qualsiasi costo la realizzazione di queste misure. Abbiamo aggiunto qualcosa per esempio per quanto riguarda il piano di dismissioni e abbiamo realizzato questa nuova proposta", ha aggiunto il premier precisando che "il deficit strutturale calerà" e che "la crescita sarà superiore alle nostre attese".



"Con l'Ue clima proficuo, spero in un esito positivo" - In conferenza stampa, Conte ha spiegato di essere al lavoro "per evitare la procedura del debito. Il clima con l'Ue è molto proficuo, c'è un dialogo sereno e costruttivo e mi aspetto un esito positivo. La Commissione ha giudicato già in questa prima valutazione la nostra proposta significativa e importante".



"Rispettiamo gli impegni, non tradiamo la fiducia degli italiani" - "Siamo un governo che rispetta gli impegni presi. Il mio governo vuole conservare la fiducia degli italiani ma è anche ragionevole - ha sottolineato il premier -. Nel momento in cui ci viene offerta la possibilità abbiamo messo sul piatto una proposta seria e ragionevole e confidiamo che questo negoziato possa concludersi nell'interesse di tutti con una soluzione positiva e condivisa".



Fonti Ue: "Ora lavoro tecnico per valutare proposta Conte" - Serviranno alcuni giorni di lavoro tecnico per arrivare a una conclusione della trattativa con l'Italia sulla base della proposta portata oggi dal premier Giuseppe Conte a Jean Claude Juncker. E' quanto spiegano fonti Ue dopo l'incontro. La proposta di Conte, spiegano fonti della maggioranza, è stata inviata solo poche ore prima dell'arrivo del premier a Bruxelles e sarà ora vagliata attentamente dai tecnici europei.