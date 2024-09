Salvini a casa di Umberto Bossi a Gemonio: "Non c'è mai stata guerra"

"Questa non è la pace di Gemonio perché tra me e Umberto Bossi non c'è mai stata nessuna guerra". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al termine della visita fatta al Senatur proprio nella sua abitazione di Gemonio durante un tour in provincia di Varese. "L'ho trovato in splendida forma - ha aggiunto Salvini dopo l'incontro durato oltre un'ora -. Abbiamo parlato di tutto, di autonomia, di pensioni da tutelare, lavoro, tasse, giustizia, di Lombardia e di come stanno il Governo e la Lega. Contento lui e contento io". L'incontro arriva un paio di mesi dopo che Bossi aveva attaccato Salvini e quest'ultimo aveva accarezzato l'ipotesi di espulsione dal partito.