Lega, Salvini frena sul simbolo: "Non vogliamo cambiarlo"

"Ho letto cose strane. Non ci sono né ci saranno congressi. Non cambiamo simbolo, Alberto da Giussano resta dov'è". Con queste parole, dopo il Consiglio federale a Milano, Matteo Salvini precisa che "la Lega si chiama Lega" e che non toglierà dal suo simbolo il guerriero di Legnano. Poi aggiunge: "L'8 dicembre in piazza ci sarà la Lega con i suoi sindaci".