Lega, Luca Morisi lascia la guida dei canali social: ha inventato la "Bestia"

Nel corso degli anni Morisi era riuscito a conquistare sempre più peso all'interno della Lega, grazie anche alla crescente influenza dei social network all'interno del dibattito politico pubblico.

Morisi ha spiegato la sua decisione in una lettera ai parlamentari leghisti. "Cari amici, mi avete scritto in tanti. Ringrazio tutti per l'interesse e l'amicizia: sto bene, non c'è alcun problema politico, in questo periodo ho solo la necessità di staccare per un po' di tempo per questioni familiari. Un abbraccio e ancora grazie".