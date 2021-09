Bossi compie 80 anni, Salvini: "Se la Lega è qui è grazie a te"

agenzia

"Umberto, una montagna, anzi un lago di auguri". E' il videomessaggio di auguri di Matteo Salvini al fondatore della Lega, Umberto Bossi, per i suoi 80 anni. L'attuale leader del Carroccio ha registrato il filmato in auto. "Questo è il modo di fare politica con testa e cuore che ci hai insegnato. Se siamo qui, se milioni di persone credono in un futuro migliore è perché hai cominciato con pochi altri valorosi tanti anni fa".