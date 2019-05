Lega, Giorgetti: esausto per convivenza con M5s, ma si può ripartire

"Se sono esausto della convivenza con il M5s? Non è che non è vero, certo è difficile, è complicato. Alla fine, uno esausto si lascia andare a questi stati d'animo". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. "Questo stato di conflittualità fra i due partiti, se continua dopo il 26 maggio, è insostenibile; ma sono convinto che dopo ci sarà un altro indirizzo per la convivenza", ha aggiunto.