Lecce, Grillo contestato da attivisti M5s su Ilva e Tap: "Traditore"

Beppe Grillo è stato duramente contestato a Lecce da un gruppo di attivisti M5s davanti al teatro Politeama per il "cedimento" da parte del Movimento sul gasdotto Tap e sull'Ilva di Taranto . Nel mirino dei manifestanti è finito anche il ministro per il Sud, Barbara Lezzi. "Grillo ha tradito i valori 5 Stelle" , ha urlato un attivista. Sono state anche bruciate bandiere del M5s , con slogan come "siamo passati dal vaffa-day al vaffa-Grillo".

Durante la protesta, il fondatore del M5s è stato definito "garante di Ilva" e "garante di Tap". I manifestanti, che si sentono presi in giro dalle promesse non mantenute dai 5 Stelle, si sono poi rivolti a chi ha varcato l'ingresso del teatro Politeama greco per assistere allo show del comico: "Non date i vostri soldi a chi ha tradito il nostro territorio".