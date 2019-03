Beppe Grillo a Torino: "La Tav è morta, i grandi progetti sono altri" | Contestazione dei No Vax

Da Torino, dov'era impegnato nel suo spettacolo "Insomnia", Beppe Grillo ha affrontato il tema Tav. "E' ancora una stella che fa luce, ma è morta perché la mobilità sta cambiando. Qui a Torino avete inventato di tutto, anche l'alta velocità e non lo capite - ha detto -. Gli industriali, che dovrebbero dirci loro come ci muoveremo fra 20 anni, continuano a voler fare buchi nella roccia, svegliatevi. I grandi progetti sono altri".

"Andate in Svizzera, in Spagna, a Dubai e vedere. Qui si parla solo di spostare merci, ma di che merci parliamo, girano ormai solo più container vuoti". Beppe Grillo parla così della Torino-Lione al Teatro Colosseo di Torino. "La Svizzera ha fatto il Gottardo e poi ha comprato mille bus all'idrogeno - aggiunge -. Le cose bisogna volerle vedere, e voi non le volete vedere, voi che siete una città di geni. Bisogna che ci mettiamo tutti insieme, artisti, ingegneri, architetti, cittadini e decidiamo quali sono i progetti veri di cui abbiamo bisogno".



Contestazione dei No Vax - Momenti di tensione fra alcuni militanti del Movimento 5 stelle e i No Vax, che hanno esposto cartelli come "Grillo e Burioni firmano il patto dei cialtroni", all'esterno del teatro. La situazione è tornata alla normalita' dopo alcuni minuti.