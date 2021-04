Le Regioni a Draghi: "Posticipare il coprifuoco, amareggiate sulla scuola"

"Posticipare il coprifuoco dalle 22 alle 23". E' una delle richieste che le Regioni rivolgono al premier Mario Draghi. Le Regioni e le Province autonome, inoltre, "prendono atto con amarezza delle decisioni emerse in Cdm in relazione al tema della percentuale minima per la didattica in presenza per le superiori. Un metodo che non ha privilegiato il raccordo tra le diverse competenze che la Costituzione riconosce ai diversi livelli di governo".