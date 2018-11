Le Iene: "Altri 2 casi di lavoratori in nero nell'azienda del papà di Di Maio"

Altri due casi di lavoratori in nero sono emersi nell'inchiesta, che andrà in onda stasera, condotta da Filippo Roma de "Le Iene" sull'azienda edile di Antonio Di Maio , padre del vicepremier e capo politico del M5s. Si aggiungono al caso di Salvatore Pizzo, detto Sasà, andato in onda domenica sera e che aveva scatenato le critiche di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi . Le affermazioni di Luigi Di Maio , che aveva segnalato l'episodio come singolo caso, sembrano quindi smontarsi dopo le altre testimonianze raccolte da "Le Iene" .

Il periodo in cui sono emersi i casi di lavoro in nero è sempre inerente al periodo che va tra il 2008 e il 2009, quando Luigi Di Maio e la sorella Rosalba non avevano ancora rilevato le quote della società di famiglia Ardima. I due fratelli sono entrati in società nel 2014.



Quindi il caso del manovale Salvatore Pizzo, che lavorò per l'azienda senza un contratto regolar non è l'unico. Nella puntata di stasera vengono intervistati altri due operai che avrebbero lavorato in nero rispettivamente 8 mesi e tre anni e uno di loro avrebbe fatto causa per contributi e competenze mai versati.



Viene, inoltre, interpellato nuovamente il vicepremier che avrebbero promesso ulteriori verifiche. Infine, secondo il quotidiano La Repubblica, contro il padre di Di Maio potrebbe aprirsi un altro fronte legato ad alcune strutture che si trovano su un terreno di sua proprietà nel vicino comune di Mariglianella, sempre nel Napoletano, su cui la polizia municipale ha avviato accertamenti.