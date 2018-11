"Lavoro in nero nell'azienda di Di Maio senior": ora Renzi e Boschi vogliono le scuse del vicepremier

26 novembre 2018 16:22 "Lavoro in nero nellʼazienda di Di Maio senior": ora Renzi e Boschi vogliono le scuse del vicepremier Lʼex premier e lʼex ministra pretendono che il ministro per lo sviluppo economico chieda perdono alle loro famiglie per gli attacchi subiti durante le vicende Consip e Banca Etruria

Dopo che un lavoratore dell'azienda del padre di Luigi Di Maio ha denunciato ai microfoni delle Iene di aver lavorato in nero alle dipendenze del genitore del vicepremier, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi non ci stanno. Pretendono le scuse del ministro per lo Sviluppo economico per gli attacchi subiti contro le rispettive famiglie durante la scorsa legislatura in riferimento al caso Consip e Banca Etruria.

Renzi: Di Maio chieda scusa alla mia famiglia - "Quando ho visto il servizio delle Iene, mi sono imposto di non dire nulla. Di fare il signore, come sempre. Sono anche convinto che le colpe dei padri non debbano ricadere sui figli e questo lo dico da sempre, a differenza di Di Maio che se ne è accorto adesso. Ma qui, all'una di notte, non riesco a far finta di nulla. Non ce la faccio", scrive Renzi in un post su Facebook.



"Rivedo il fango gettato addosso a mio padre. Rivedo la sua vita distrutta dalla campagna d'odio del M5s e della Lega. Rivedo mio padre che trova le scuse per non uscire di casa perché non vuole incrociare gli sguardi dopo che i media lo presentano come già colpevole. Rivedo mio padre sul letto d'ospedale dopo l'operazione al cuore. Rivedo mio padre che non si ferma all'Autogrill o resta in macchina per non essere riconosciuto. Rivedo mio padre preoccupato per cosa diranno a scuola i compagni di classe dei nipoti. Rivedo un uomo onesto schiacciato dall'aggressione social coordinata da professionisti del linciaggio mediatico".



E l'ex premier punta il dito proprio contro il ministro per lo sviluppo economico: "Sono certo che Di Maio figlio sia il capo del partito che è il principale responsabile dello sdoganamento dell'odio. Hanno educato, stimolato e spronato a detestare chi provava sinceramente a fare qualcosa di utile. Hanno ucciso la civiltà del confronto. Hanno insegnato a odiare. Non dobbiamo ripagarli con la stessa moneta". E invoca le scuse del vicepremier: "Ma prima di fare post contriti su Facebook chiedano almeno perdono alla mia famiglia per tutta la violenza verbale di questi anni. Se Di Maio vuole essere credibile nelle sue spiegazioni prima di tutto si scusi con mio padre e con le persone che ha contribuito a rovinare. Troverà il coraggio di farlo?"

Boschi: Di Maio senior le auguro di non vivere quello che suo figlio ha fatto a me - Maria Elena Boschi opta invece per un video in cui si rivolge al diretto interessato, cioè al "padre del ministro del lavoro nero e della disoccupazione di questo Paese". "Caro signor Di Maio le auguro di non vivere mai quello che suo figlio e gli amici di suo figlio hanno fatto vivere a mio padre e alla mia famiglia. Io le auguro di dormire sonni tranquilli, di non sapere mai cos'è il sentimento di odio che è stato scaricato addosso a me e ai miei, di non sapere mai cos'è il fango dell'ingiustizia che ti può essere gettato contro. Perché caro signor Di Maio il fango fa schifo come la campagna di Fake news su cui il M5s ha fondato il proprio consenso".

Il Pd ora chiede a Di Maio di riferire in Aula, nella scorsa legislatura era stato il leader del M5s a rivolgere sul blog domande all'ex premier sul caso Consip creando un hashtag ad hoc: #RenziConfessa. Mentre Di Battista tuonava: "Il ministro Boschi ha un conflitto d'interessi grande non come una casa, come una banca".