"Sono finito in ospedale mentre lavoravo in nero nella ditta edile della famiglia Di Maio". A parlare ai microfoni delle Iene è Salvatore Pizzo, un cittadino di Pomigliano d'Arco, che per qualche anno ha lavorato nell'azienda guidata dal padre del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Nel servizio di Filippo Roma, Pizzo racconta di un infortunio sul lavoro e delle raccomandazioni del padre del vicepremier, Antonio, di non dire che era successo mentre lavorava per lui perché era in nero e avrebbe potuto passare molti guai.