Lavoro, Orlando: meglio la Cig che il blocco dei licenziamenti

lapresse

"Io credo che se ne possa discutere ma credo che piuttosto che un blocco generalizzato" dei licenziamenti "sia preferibile pensare a interventi che proroghino l'intervento in cassa per situazioni specifiche". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dopo la richiesta del segretario della Cgil, Maurizio Landini, di prorogare il blocco dei licenziamenti. "Piuttosto che su un provvedimento generale si può ragionare settore per settore".