Lavoro, Mattarella: "Sacche di salari bassi lacerano coesione sociale"

In occasione della cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2024, Mattarella ha ribadito: "L'obiettivo della massima occupazione possibile è iscritto in un orizzonte costituzionale, che non può che essere condiviso dai programmi delle varie posizioni politiche. La Costituzione non ha soltanto affermato il diritto al lavoro. Ha posto il lavoro a fondamento della Repubblica democratica. Una scelta lungamente meditata. Fortemente voluta. Capace di unire le diversità. Concepita come pietra angolare della convivenza comune.Come radice significativa del modello sociale".