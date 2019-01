Lavoro, Davide Casaleggio: "Nel 2054 molti impieghi non esisteranno più, dobbiamo prepararci"

In un'intervista al Corriere della Sera, l'imprenditore 43enne invita l'Italia a "cogliere l'opportunità offerta dall'innovazione tecnologica", pensando fin d'ora a come affrontare "questa grande trasformazione del mondo del lavoro".



"Il reddito di cittadinanza sostiene l'occupazione" - In un tale scenario il reddito di cittadinanza, secondo Casaleggio, appare come "una misura che ci mette al passo con il resto d'Europa" e che "intende sostenere l'occupazione attraverso la formazione". Quando molte professioni saranno scomparse e si assisterà a una "iperproduttività" da parte delle imprese, "occorrerà istituire meccanismi di redistribuzione del reddito svincolati dall'occupazione".



"Modelli innovativi per le imprese" - Per quanto riguarda le Pmi, il numero uno della Casaleggio Associati auspica una maggiore adesione a "modelli innovativi, come blockchain e intelligenza artificiale". Proprio quest'ultima, secondo Casaleggio, potrebbe portare per le aziende "un aumento della produttività fino al 40% entro il 2025".



"Sogno un'Italia in cui la disoccupazione diventi crescita" - Non escludendo un "ruolo centrale" da parte dell'Europa in futuro, a patto che "cambi approccio" nella visione economica, Casaleggio immagina un'Italia in cui si offrono le condizioni ideali per la nascita "dei Google e dei Facebook del futuro". Il tutto "con un sistema fiscale capace di rispondere alle future esigenze di imprese e collettività. La sfida è "trasformare la disoccupazione e l'inoccupazione in opportunità di crescita".