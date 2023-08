Lavoro, Calderone: "Riprendere la stagione del dialogo con le parti sociali"

Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, auspica la ripresa di una stagione di "dialogo" con le parti sociali.

"Credo che tutto si conformi ai tempi", afferma. "Nel momento in cui si sfilacciano i rapporti tra persone, poi diventa difficile anche identificare un sistema d'integrazione. Però credo il sistema delle parti sociali in Italia sia proprio da valorizzare. Abbiamo un sistema di relazioni industriali, che è quello che ha fatto anche la fortuna del modello imprenditoriale e che in qualche modo ha anche dato risposte in termini di copertura contrattuale".