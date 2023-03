Cgil, Landini: "Grandi distanze da Meloni, pronti anche allo sciopero"

Il segretario della Cgil Maurizio Landini sottolinea le "distanze da Meloni" il giorno dopo il confronto con il premier e spiega: "Con il governo e con il presidente del Consiglio c'è una diversità molto profonda, molto consistente.

Per tutto il sindacato italiano non c'è possibilità di discussione, bisogna avviare una mobilitazione che non esclude alcuno strumento, compreso se necessario lo sciopero". Il leader del sindacato lo ha detto nel suo intervento di chiusura del XIX Congresso della Cgil, a Rimini.