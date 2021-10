Il leader della Cgil Maurizio Landini ha partecipato a Palazzo Chigi all'incontro sulla sicurezza sul lavoro col premier Mario Draghi e tra gli argomenti trattati c'è stato anche il Green pass nelle aziende. "Abbiamo colto l'occasione per segnalare al governo" la necessità di "un abbassamento molto forte del costo del tampone e che si potenzi il credito di imposta che permetta alle imprese di affrontare la spesa".

"Personalmente - ha ribadito - penso che sarebbe un fatto molto importante che le imprese tutte, non solo qualcuna come sta succedendo, assumessero l'onere del pagamento del tampone per tutti i lavoratori".

Durante l'incontro a Palazzo Chigi convocato dal premier Mario draghi "si è affrontato il tema della proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti che scadono entro il 31 ottobre per tutta una serie di settori, dal tessile all'abbigliamento, ai servizi, al commercio" ed è stata "accolto la nostra richiesta di rifinanziare altre 13 settimane di cassa Covid fino alla fine dell'anno e quindi queste diventano elementi, per chi li utilizza, alternativi ai licenziamenti", ha aggiunto.

Sbarra (Cisl): Governo valuterà riduzione costo tamponi - Sul green pass abbiamo chiesto al governo di valutare l'opportunità di ridurre ulteriormente i costi dei tamponi e di sostenere impresa e lavoro sul tema della salute e sicurezza. Il presidente del Consiglio ci ha assicurato che nelle prossime ore il governo deciderà anche eventuali iniziative in questo senso"., ha confermato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.