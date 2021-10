Berlusconi: "L'alternativa al Green pass è l'obbligo vaccinale"

Silvio Berlusconi interviene sulle tensioni sociali a causa del Green pass: "Non parlerei di piazze scatenate, ma di qualche migliaio di persone in buona fede e di qualche centinaio di scalmanati e di agitatori professionisti". Secondo il leader di Forza Italia i primi "vanno convinti e rassicurati, gli altri vanno perseguiti con il massimo rigore". E sul Green pass dice: "L'unica alternativa è l'obbligo vaccinale".

Silvio Berlusconi, in una intervista su Il Messaggero, parla delle manifestazioni delle ultime settimane: "Dobbiamo tenere presente che parliamo di un'esigua minoranza, la grande maggioranza degli italiani non va in piazza, va a vaccinarsi, se non l'ha già fatto". Per Berlusconi, "il Green pass è lo strumento che abbiamo scelto per ripristinare gradualmente la normalità. Naturalmente è uno strumento perfezionabile. Sino ad oggi, però, ha funzionato bene: sta consentendo al nostro Paese di rimettersi in moto e a noi tutti di tornare a una certa dose di socialità in sicurezza".

L'unica alternativa è il vaccino obbligatorio - E aggiunge: "Comprendo le preoccupazioni nei lavoratori e nelle aziende più piccole, ma non dobbiamo dimenticare che l'unica alternativa è l'obbligo vaccinale che, del resto, noi di Forza Italia abbiamo proposto sin dall'inizio". E in merito alle violenze di piazza sottolinea: "Non siamo negli anni 70, fortunatamente, però non bisogna mai abbassare la guardia, la violenza va sempre isolata e combattuta con il massimo rigore".

Quanto alle comunali nella Capitale, Berlusconi sottolinea: "Roma ha bisogno di discontinuità e solo il centrodestra guidato da Enrico Michetti può garantirla. Significa abbassare le tasse ed aumentare l'efficienza, ma anche valorizzare Roma come merita". Per Berlusconi "Michetti, con la sua competenza amministrativa, è anche l'uomo giusto per un razionale impiego delle risorse del Pnrr".