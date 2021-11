Ladri di case, la proposta di legge di Mario Giordano finisce in Parlamento: "Testo presentato alla Camera"

La campagna intrapresa da Mario Giordano e dal programma "Fuori dal Coro" contro chi occupa abusivamente le case è giunta a un'importante svolta. La proposta del conduttore del programma di Rete 4 è infatti arrivata fino in Parlamento, dato che è partito l’iter per la presentazione di un progetto di legge che possa tutelare i proprietari di appartamento. Giordano, che da tempo combatte contro gli occupanti abusivi, nelle scorse settimane aveva proposto una legge con il seguente testo: "Chi risulta legittimo proprietario di una casa deve poterne entrare in possesso in qualsiasi momento a meno che nella casa non ci sia un inquilino con regolare contratto d’affitto e con tutte le rate debitamente pagate".

Sembra che le parole di Giordano siano arrivate fino in Parlamento: il primo firmatario di questo provvedimento sarà infatti il deputato Tommaso Foti (FdI), seguito da un gruppo trasversale di più parlamentari, di diversi partiti, che sottoscriveranno questa importante legge come Giulio Centemero, deputato della Lega, Alessandro Catteneo di Forza Italia e Bruno Astorre senatore del Pd. "Condivido pienamente il contenuto della proposta", ha detto Foti a "Fuori dal Coro". "Garantisco che entro questa settimana il testo sarà presentato - ha poi aggiunto -. Lo presenteremo alla Camera e il presidente l'assegnerà alla Commissione giustizia e si potrà vedere se si arriva a un testo unificato di accelerare moltissimo i tempi andando in sede legislativa".

Sul tema della necessità di avere una legge sui ladri di case, due importanti leader politici come Giorgia Meloni e Carlo Calenda ai microfoni di "Fuori dal Coro" hanno dato il loro parere. "Secondo me va approvata una norma - ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia -, fosse anche in questo caso per decreto, che sulle sanzioni e sui tempi dia delle risposte completamente diverse. Le sanzioni vanno inasprite per dare un segnale molto chiaro a chi pensa di poter occupare casa di qualcun altro mentre va a fare la spesa. Poi la reazione dello Stato deve essere immediata, non possono passare settimane prima che lo Stato intervenga".

Anche il numero uno di Azione, Carlo Calenda, si è detto favorevole a un provvedimento di questo tipo: "Sono molto favorevole a una legge per tutelare i proprietari di casa perché ripristina la legalità e il diritto - ha spiegato -. Le forze politiche tendono ad avvallare sempre comportamenti di illegalità sotto la scusa del valore sociale di questi comportamenti, ma il valore sociale deve essere garantito dallo Stato, non dal singolo inquilino".