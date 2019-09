TRA LE RICHIESTE UNA COPERTURA ASSICURATIVA 29 settembre 2019 19:02 La protesta dei rider, in 700 firmano una petizione contro il dl Salva-Imprese: "Meglio il lavoro a cottimo" La denuncia di AssoDelivery: "Il decreto legge rischia di penalizzarci. La nostra richiesta è una copertura assicurativa adeguata"

"Il lavoro a cottimo non è una parolaccia, è una forma di retribuzione prevista dal Codice Civile e per un lavoro come il nostro è la forma più meritocratica che ci sia". Parola di un gruppo di rider, circa 700, che ha firmato una petizione per ridiscutere il decreto Salva-Imprese della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. "Se la riforma passa, rischiamo di essere penalizzati: a noi invece basterebbe soltanto una copertura assicurativa, con l'Inail o con una compagnia privata".



"Vogliamo far sentire la nostra voce" - I firmatari della petizione, che ha raccolto oltre 700 adesioni in meno di un mese, hanno chiesto un incontro alla ministra Catalfo, "per raccontarle come funzione il nostro lavoro, perché la legge che propone rischia di farci male". La loro richiesta, come si legge nella petizione, è quella di "ascoltare la nostra voce, così da trovare insieme una nuova soluzione". Se non arriverà una risposta entro 48 ore, i rider si dicono già pronti ad organizzare una protesta davanti alla sede del ministero in via Vittorio Veneto a Roma.