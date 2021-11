La deputata no vax Sara Cunial potrà accedere alla Camera senza Green pass, accolto il suo ricorso

La deputata no vax del gruppo Misto ed ex 5 Stelle, Sara Cunial, potrà entrare alla Camera per partecipare ai lavori parlamentari senza esibire il Green pass. Secondo fonti parlamentari, il presidente del collegio di appello di Montecitorio Andrea Colletti (Alternativa) ha accolto la richiesta di sospensiva, presentata dalla Cunial, della delibera con cui il collegio dei questori ha introdotto l'obbligo di Green pass per accedere alla Camera.