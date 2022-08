Khaby Lame, il tiktoker più famoso al mondo riceve la cittadinanza italiana

La notifica ricevuta a giugno -

Khaby Lame ha ricevuto il conferimento ufficiale della cittadinanza dopo la notifica arrivata a inizio giugno. Il 24, infatti, era stato il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilla a comunicare che presto la cittadinanza sarebbe effettivamente arrivata: "Il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal ministero dell'Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo", aveva scritto su Twitter. "Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me", aveva detto Khaby in un'intervista prima di essere tranquillizzato da Sibilla.

"Italiano da sempre" -

E oggi Khaby ha prestato il giuramento davanti all'ufficiale di stato civile di Chivasso, il Comune in cui è cresciuto. Ha ricevuto in regalo una copia della Costituzione e una spilla della città. "Sono molto orgoglioso. Mi sentivo italiano anche prima di oggi perché sono cresciuto qui. Sento però una grande responsabilità per il giuramento che ho pronunciato, non sono parole al vento", ha detto il 22enne, star di TikTok.

Il più seguito -

E di TikTok Khaby è davvero una star. Durante il lockdown aveva iniziato a postare video muti e da lì è iniziato il suo successo, grazie a filmati ironici e divertenti capaci di farlo diventare il numero uno al mondo del famoso social network, superando in popolarità la ballerina statunitense Charli D'Amelio.